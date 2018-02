Gazeta chwali się wywiadem z Morawieckim. "Premier Morawiecki nie udzielał wywiadu"

"Po raz pierwszy w Wyborczej rozmowa z szefem rządu PiS" - reklamowała się gazeta. Problem w tym, że Mateusz Morawiecki nie udzielił wywiady "Gazecie Wyborczej". "Manipulacja 110 procent" - napisała na Twitterze Beata Mazurek.

Oburzenie promocją "Wyborczej"

Nic dziwnego, że szybko pojawiły się głosy oburzenia. "Premier Morawiecki udzielił wywiadu 'Die Welt', a 'Gazeta Wyborcza' przedrukowuje 'jak własny' z zaznaczeniem jakby to im go udzielił" - napisała Beata Mazurek na Twitterze.

- Tytuł mówiący "pierwszy wywiad” w gazecie jest niewłaściwy. To nowe standardy w zakresie marketingu i sprzedaży, jak rozumiem. Nie było wywiadu dla "Gazety Wyborczej". Pytanie czy to etyczne, ale na to powinna już odpowiedzieć Agora - dodała.