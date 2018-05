Gawłowski wypowiada umowę najmu mieszkania, gdzie pracowały prostytutki. I składa pozwy

Stanisław Gawłowski pozwie Radia Gdańsk i TVP za naruszenie jego dobrego imienia. Poseł PO w najbliższym możliwym terminie ma też wypowiedzieć umowę najmu mieszkania. - Poseł ode mnie się dzisiaj dowiedział, że w jego mieszkaniu miały pracować panie, które świadczyły wątpliwe usługi - mówi Wirtualnej Polsce mec. Rafał Wiechecki, adwokat polityka.

W związku z tymi doniesieniami Gawłowski zamierza wypowiedzieć umowę najmu. - Otrzymałem już pełnomocnictwo w tej sprawie i wypowiem umowę najszybciej, jak to będzie możliwe - mówi Wiechecki. Polityk zamierza też pozwać media publiczne. - Pan Gawłowski uważa, że Radio Szczecin oraz TVP naruszyły jego dobre imię celowo podając informacje tak, by można było odnieść wrażenie, że to właściwie on sam prowadzi agencję towarzyską. Pozwy zostaną przygotowane w najbliższym czasie - zapowiada adwokat.