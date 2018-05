Gawłowski wynajmuje mieszkanie prostytutkom? Dziennikarze: sprawdzona informacja

Media donoszą o agencji towarzyskiej w mieszkaniu wynajmowanym przez Stanisława Gawłowskiego. Jego żona stanowczo zaprzecza. - Za chwilę napiszą, że ja jestem prostytutką - komentuje.

Żona Gawłowskiego zaprzecza

"Spotykałam się z mężczyznami na sponsoring, Gawłowscy nic nie wiedzieli"

Onetowi udało się porozmawiać z kobietą, który wynajmuje w Szczecinie mieszkanie należące do Stanisława Gawłowskiego (podejrzanego o korupcję polityka PO) i jego żony. Zaprzecza, by w mieszkaniu funkcjonowała agencja towarzyska, ale przyznaje, że spotykała się w tym lokalu na seks z mężczyznami. Podkreśla, że właściciele o całej sprawie nie mieli pojęcia. Rozmówczyni zastrzega sobie anonimowość.

- Po pierwsze to nie jest żadna agencja. Po drugie… No powiem panu prawdę. Było tak… Ja miałam działalność gospodarczą, gastronomiczną. Wzięłam duży kredyt, przestałam spłacać. Komornik na mnie wisiał. No i zaczęłam się spotykać z mężczyznami na sponsoring. Tak sobie po prostu dorabiałam. Muszę spłacać kredyt, mieszkanie to też niemały koszt i tak to wyglądało. Po prostu nie dawałam rady - tłumaczy kobieta.