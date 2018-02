Gawłowski traci cierpliwość. "Niech dostanę zarzuty i sprawa jak najszybciej trafi do sądu"

Polityk Platformy Obywatelskiej zabiera głos we własnej sprawie. Stanisław Gawłowski Oświadczył, że czeka na wezwanie z prokuratury. Według niego śledczy nie mają podstaw do postawienia zarzutów.

- Ta rozmowa w całości poświęcona jest mnie. Panowie mówią, jak mnie oszukać, by dotrwać do czasów PiS - mówił Gawłowski. Dodał również, że jest zaskoczony, że Łukasz L. nie odbywa kary, pomimo tego, że jest skazany na karę roku i ośmiu miesięcy bezwzględnego więzienia. Jeśli chodzi o Mieczysław O. od ponad roku przebywa w areszcie, ma postawionych ok. 80 zarzutów. Według Gawłowskiego, ma interes prawny, by kłamać.