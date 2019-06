Gawłowski ostro o dymisji jednego z ministrów. W tle ojciec Tadeusz Rydzyk

Kontrowersyjna dymisja w rządzie. Po odwołaniu wiceministra środowiska, głównego geologa kraju Mariusza Oriona Jędryska głos zabrał były wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL Stanisław Gawłowski. Domaga się, by urzędnikiem zajęła się prokuratura.

Przypomnijmy, w środę premier Mateusz Morawiecki odwołał sekretarza stanu, głównego geologa kraju Mariusza Oriona Jędryska. To o tyle niespodzianka, że profesor był uważany za człowieka ojca Tadeusza Rydzyka i bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza . Nieoficjalnie mówi się, że to uderzenie głównie w tego drugiego. A oprócz dymisji Jędryska z pracą pożegnają się w najbliższym czasie ludzie kojarzeni z Macierewiczem zatrudnieni w Państwowym Instytucie Geologicznym.

O Jędrysku zrobiło się głośno w 2007 roku, pod koniec rządów PiS. To on wydał ekspertyzę, na podstawie której fundacji Lux Veritatis Tadeusza Rydzyka przyznano ok. 27 mln zł na toruńską geotermię. Pieniądze przyznała Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej decyzji przekonał ją prof. Orion Jędrysek, opowiadając o strefie wysokich temperatur pod Toruniem. Rada uwierzyła.