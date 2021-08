Gang Swojaków. Biedronka rusza z nową akcją. Zaprezentowano maskotki!

wykorzystanie karty "Moja Biedronka",

zakup produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki w ramach akcji "Kupuj co polskie",

zakup produktów specjalnych, dodatkowo oznaczonych na sklepowych półkach,

zakup warzyw i owoców, ale wyłącznie tych, które są uprawiane w Polsce.

Punkty na wymianę maskotek Gangu Swojaków będzie można zbierać do 20 listopada 2021 r. we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Odbiór maskotek będzie natomiast możliwy do 1 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.