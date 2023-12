Gang oszustów śmiał się Brytyjczykom w twarz. Wielki przekręt ukarany

Przedstawiciele Komisji Charytatywnej dla Anglii i Walii skomentowali, że większość zbiórek na cele charytatywne jest legalna, a oszustwa na taką skalę są rzadkie. Poprosili jednak, by każdy, kto ma wątpliwości co do legalności działania wolontariuszy, zgłaszał to do instytucji nadzorujących.