Galerie handlowe - nowe obostrzenia. Rząd podjął decyzję

Galerie handlowe - nowe obostrzenia

Rząd po raz kolejny zaostrzył przepisy, co ma pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zmiany dotyczą m.in. handlu w galeriach handlowych. Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych obostrzeniach dotyczących działalności galerii handlowych.

Zgodnie z decyzją rządu, od soboty 7 listopada nastąpi zamknięcie sklepów w galeriach handlowych. Same galerie będą otwarte, ale zakupy w nich zrobimy tylko w kilku sklepach. W rozporządzeniu znalazło się kilka wyjątków, gdzie będzie można dokonać zakupów w czasie zamknięcia galerii handlowych.

Galerie handlowe. Gdzie zrobimy zakupy?

Obostrzenia obowiązują co najmniej do 29 listopada. Zmiany też zachodzą w przypadku działalności pozostałych placówek handlowych. W sklepach do 100 m2 - 1 osoba na 10 m2, a w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.