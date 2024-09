G2A.COM - globalny marketplace z cyfrową rozrywką zdobywa prestiżowe nagrody na eCommerce Awards 2024 w Londynie

G2A.COM, największa na świecie platforma marketplace z ofertą cyfrową, została wyróżniona w Londynie podczas prestiżowych eCommerce Awards 2024. Firma z polskimi korzeniami, założona w Rzeszowie 14 lat temu, zdobyła główną nagrodę w kategorii Best Digital Marketing Campaign za kampanię Diversity promującą różnorodność w środowisku graczy oraz 3 miejsce w kategorii Payments Innovation of the Year za innowacyjne rozwiązania w obszarze płatności cyfrowych.