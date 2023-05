Furtka wiceministra Sobonia. Bez egzaminu został doradcą podatkowym

- Uważam, że bardzo często mają dzięki temu nieporównywalnie większą wiedzę ode mnie. I to jest najważniejsze. Ale jeśli ten tryb [wpisania na listę bez egzaminu – red.] jest, a nie ja go wprowadzałem, to jest on równorzędny wobec innych sposobów uzyskania wpisu na listę. I tyle. Nie dyskutuję z tym trybem, on obowiązuje od lat, nie ja go wymyśliłem, nie ja jedyny z niego skorzystałem - przekonywał Soboń. Dodał też, że "rynek weryfikuje" doradców.