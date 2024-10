Fundusze Europejskie - wyjaśniamy

Drugi sposób to udział w projekcie. Jest on prostszy, ale też daje mniej możliwości. W tym przypadku wniosek o dofinansowanie składa ktoś inny - np. firma czy organizacja. Planuje w nim szkolenia, doradztwo czy inne usługi dla uczestników projektu. Aby z nich skorzystać wystarczy zgłosić się do organizatora. Ten sprawdzi, czy spełniamy warunki udziału w projekcie. Jeśli tak - zaprosi nas do udziału.