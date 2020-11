Fundusz Wsparcia Kultury. Wiadomo, kto opracował algorytm podziału pieniędzy dla artystów

Fundusz Wsparcia Kultury. Wiadomo, kto podzielił pieniądze dla artystów

- Mamy swoje wyspecjalizowane instytucje. Jeśli ten program był kierowany głównie do podmiotów kulturalnych, muzycznych i działających w obszarze tańca to jasnym jest, że tutaj pracował Instytut Teatralny oraz Instytut Muzyki i Tańca. One wspólnie ten algorytm wypracowały - powiedział Sellin i wskazał, że te dwie instytucje opracowały algorytm, według którego podzielono środki finansowe. Ich wypłata ma odbyć się do końca roku.