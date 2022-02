Rachunek grozy. Fundacja z Łodzi musi zapłacić 94 tys. zł. "Polska to kraj absurdów"

Na adres łódzkiej Fundacji Happy Kids przyszła niedawno faktura za zużycie gazu. Kwota za ostatnie dwa miesiące ścięła pracowników fundacji z nóg. Do zapłaty jest blisko 94 tys. złotych tylko dlatego, że domy dziecka są rozliczane jak przedsiębiorstwa. Sytuacją denerwuje się prezes Fundacji Happy Kids, Aleksander Kartasiński, który zaapelował do premiera, by ten sam zapłacił rachunek. - Wpadnijcie powiedzieć naszym dzieciom, dlaczego zaraz będą miały mróz w domach. Bo my nie mamy odwagi im tego przekazać - mówi Interii.