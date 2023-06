Fundacja WOŚP i Uniwersytet SWPS przeciw przemocy rówieśniczej. Pomoże aplikacja

Dane są zatrważające. Okazuje się, że przemoc ze strony rówieśniczej grupy to wśród polskich nastolatków sytuacja powszechna. Analizy przeprowadzone przez Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że co trzecie dziecko w wieku szkolnym doświadczyło przemocy rówieśniczej, a 15 procent uczniów szkół podstawowych miało do czynienia z regularnym prześladowaniem ze strony najbliższego otoczenia w szkole lub środowisku. Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci z 2018 roku i badanie realizowane cyklicznie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wskazują, że co drugi nastolatek choć raz doświadczył w swoim życiu przemocy rówieśniczej, a co trzeci doznał jej w ciągu roku poprzedzającego badanie.