Fundacja Rydzyka znów dostaje pieniądze od ministerstwa

Rokrocznie MON wydaje pieniądze na "zadania publiczne z zakresu obronności". Najczęściej trafiają one do uczelni wojskowych lub muzeów. Tym razem część tej sumy trafiła właśnie do toruńskiej fundacji. Wcześniej Lux Veritatis wyprodukowała film o Pileckim. Na ten cel otrzymała od MON blisko 180 tys. złotych.