FSO Syrena. Pierwsza seria aut elektrycznych z Kutna już jeździ. Pokazano pięć prototypów

FSO Syrena. Pierwsze prototypy już jeżdżą

Jeżdżącymi prototypami pochwaliła się ostatnio FSO Syrena S.A. To firma z Kutna, która zajmuje się produkcją aut elektrycznych. Póki co stworzyła tylko prototypy, ale to kolejny krok do tego, by rozpocząć masową produkcję polskich samochodów elektrycznych.