"Franken" straszy uśpiony na dnie Bałtyku. Niemiecki wrak poważnym zagrożeniem dla Zatoki Gdańskiej

Jeden z ostatnich demonów II wojny światowej nazywa się "Franken". Był pływającym "supermarketem" zaopatrującym flotę niemiecką. Statek został "zlikwidowany" przez Rosjan. Problem w tym, że ten toksyczny wrak nadal leży w morzu nieopodal Helu.

Zgodnie z ówczesnym stanem prawnym wrak przeszedł na własność Polaków. Zmieniła to dopiero ratyfikowana w 2015 roku konwencja z Nairobi. Na mocy umów międzynarodowych część pozostałości po niemieckiej flocie podniesiono z dna i wyremontowano. Wtedy wydobycie "Frankena" było nieopłacalne, ale teraz jest inaczej.

"Franken" straszy. Część dna Zatoki Gdańskiej jest już martwa

Problemem jest tokstyczność wraku. "W tej chwili administracja nie ma żadnego planu. I to nie tylko polska administracja" - wyjaśnia zajmujący się tematem "Frankena" dr Benedykt Hac. Od kilku lat jego zespół pukał do wielu drzwi - bezskutecznie.

Sprawa jest bardzo poważna. Z wraku do Morza Bałtyckiego może się dostać nawet 1,5 mln litrów paliwa. To oznacza katastrofę ekologiczną w Zatoce Gdańskiej. Bałtyk ma bowiem niespotykanie wolną wymianą wody z Atlantykiem. Według fundacji Johna Nurminena już nawet do 25 proc. dna morskiego jest tam biologicznie martwa.