Francuski minister zdrowia: "rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem to od 500 tys. do miliona na dobę"

Sytuacja we Francji zmienia się bardzo dynamicznie. Raptem wczoraj francuska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała o wykryciu w kraju 368 149 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu minionej doby. Jest to najwięcej od początku pandemii. Siedmiodniowa średnia krocząca infekcji wzrosła do ponad 280 tys.