Francja. Zaginął 20-letni Bernard Daniel Ignatowicz z Białegostoku. Ostatni raz był widziany w okolicach Paryża

Francja. Trwają poszukiwania 20-letniego Bernarda Daniela Ignatowicza z Białegostoku. Rodzina i bliscy błagają o pomoc. Informację o zaginięciu otrzymaliśmy za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Bernard na co dzień mieszka w Vaud’herland we Francji. Ostatni raz był widziany 1 stycznia w Mantes la Jolie w okolicach Paryża. Ostatni kontakt z rodziną nawiązał również tego samego dnia ok. godziny 11.35. Bernard poinformował bliskich, że wraca do domu. Jednak do tej pory tego nie zrobił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.