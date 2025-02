Francja zabrała głos. Wskazują na ustępstwa wobec Rosji

- W momencie, gdy prezydent (Donald) Trump mówi: 'trzeba negocjować, narzucić pokój siłą', my w Paryżu niepokoimy się, że ta siła będzie faktycznie słabością - powiedział Sebastien Lecornu.

Komentując zapowiedzi Waszyngtonu, że wykluczone jest wysłanie wojsk na Ukrainę, a także wejście Kijowa do NATO, Lecornu zapytał: " co w takim razie macie w rękawie? ".

- Tym, co może nas niepokoić, jest to, że administracja amerykańska ustąpi w końcu we wszystkim - dodał francuski minister.