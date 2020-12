Francja. Wiele rannych i zatrzymanych podczas zamieszek

W weekend doszło do zamieszek we Francji . W sobotę w wielu miastach odbyły się manifestacje przeciw ustawie o "globalnym bezpieczeństwie", chroniącej tożsamość policjantów podczas akcji. Zniszczonych zostało też wiele sklepów i samochodów.

W stolicy doszło do brutalnych starć z policją, która użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych. W samym Paryżu rannych zostało 48 policjantów. Zatrzymano też 95 osób - podał w niedzielę resort spraw wewnętrznych.

Do najbardziej brutalnych starć doszło w stolicy Francji oraz w Dijon i Nantes, gdzie demonstranci podpalili jednego z funkcjonariuszy koktajlem Mołotowa.

"Czany blok" zdewastował Francje

"Czarny blok" to określenie agresywnych, zamaskowanych demonstrantów działających w grupach oraz członków ugrupowań alterglobalistycznych, antykapitalistycznych i antypaństwowych. Są starannie zamaskowani, tak by uniknąć identyfikacji. Atakują małymi grupami, dopuszczając się aktów agresji i wandalizmu.

"To wina Macrona"

Politycy opozycyjnej partii Republikanie oraz senator i szef klubu Republikanów w Senacie - Bruno Retailleau, obwiniają o napięcia w policji i demonstracje prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Zarzucają mu nieudolność i dopuszczenie do chaosu na ulicach francuskich miast.

- Republikański porządek jest naruszany co tydzień we Francji, to jest niedopuszczalne - stwierdził Retailleau cytowany w niedzielę przez stacje BFM TV.