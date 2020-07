Francja. Tragiczna śmierć na kolejce górskiej. Nie żyje 32-latka

Francja. Tragiczna śmierć w parku rozrywki

Do tragicznej sytuacji doszło w sobotę 4 lipca. 32-letnia kobieta wybrała się do parku rozrywki w Saint-Paul z najbliższymi świętować urodziny 2-letniego syna. Kobiecie towarzyszyli mąż, matka oraz siostra. W pewnym momencie rodzina zdecydowała się na jazdę kolejką górską, która była jedną z atrakcji parku rozrywki. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do dramatu.