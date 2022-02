Francja. Najstarsza europejska zakonnica świętuje urodziny

- Kobieta mimo zaawansowanego wieku, wciąż ma chęci do rozmowy - dodał przedstawiciel. W sobotę z wizytą do najstarszej zakonnicy w kraju uda się rodzina. Kobieta lubi wracać wspomnieniami do wcześniejszych czasów, a tak się składa, że ma co wspominać. Za życia 118-latki doszło m.in. do katastrofy Titanica czy dwóch wojen światowych.