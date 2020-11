Francja. Koronawirus. Ponad 46 tys. nowych zakażeń

Koronawirus we Francji. Najnowsze statystyki

W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 46 290 nowych zakażeń koronawirusem - podaje PAP. W niedzielę 1 listopada władze poinformowały także o śmierci 231 chorych na COVID-19. Od początku pandemii we Francji na COVID-19 zmarło 37 019 osób.

Koronawirus. Francja wprowadza lockdown

Francuskie władze, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, wprowadzają drugi lockdown. Wiąże się on z ograniczeniem przemieszczania się mieszkańców. Obywatele Francji nie mogą wyjść z domu bez uzasadnionej przyczyny (taką jest m.in. wyjście do pracy, do lekarza czy do apteki po lekarstwa). Jak podaje PAP, premier Jean Castex wcześniej wielokrotnie deklarował, że zrobi wszystko, by drugiego lockdownu uniknąć. Niestety, teraz nie było innego wyjścia.