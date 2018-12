Francja: kolejni uchodźcy przyjęci w ramach korytarza humanitarnego.

Francja: 17 syryjskich i irackich uchodźców przebyło do kraju w ramach akcji korytarza humanitarnego.

Francja – kolejni uchodźcy przyjęci do kraju

Projekt korytarzy humanitarnych ma na celu zapewnienie szczególnie potrzebujących uchodźcom bezpiecznego transportu do Europy i pomocy w ich dalszej integracji. Znaczną większość imigrantów korzystających z projektu stanowią rodziny z małymi dziećmi, osoby w podeszłym wieku oraz ludzie wymagający specjalistycznej opieki. Tym razem w poniedziałek do Francji przybyło 17 syryjskich i irackich uchodźców. Wiadomo, że projekt zainicjowała Wspólnota Sant’Egidio i jest to 11 już grupa migrantów, która w ten sposób przedostała się na te tereny. Uchodźców powitała Valérie Régnier ze Wspólnoty Sant-Egidio. W swojej wypowiedzi oznajmiła, że jest dumna z faktu, iż może udzielić im pomocy.