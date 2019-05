Francja. Eksplozja na deptaku w Lyonie, są ranni

Eksplozja we Francji. Do zdarzenia doszło w Lyonie w środkowo-wschodniej części kraju. Jak podają media, co najmniej 10 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Według nieoficjalnych doniesień, wśród ofiar jest dziecko.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Francja. Eksplozja na deptaku w Lyonie (East News)

Jak podaje agencja AFP, eksplozję na skrzyżowaniu ulic Rue Victor Hugo i Rue Sala spowodowała bomba, ukryta w paczce. Ładunek miał być wypełniony śrubami i kawałkami metalu.

Francuskie służby apelują, by nie kierować się w stronę miejsca, gdzie doszło do wybuchu.

Bilans rannych wciąż się zmienia, ale na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Do zdarzenia odniósł się prezydent Francji, Emmanuel Macron. Potwierdził, że do "ataku" doszło we francuskim mieście Lyon.