Franciszek Pieczka obchodzi 90. urodziny. “W pewnym wieku wiele spraw przestaje mieć takie znaczenie jak kiedyś”

Ma ponad 120 ról na koncie i jest jednym z najlepszych, najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów. Mimo, że dziś obchodzi 90. urodziny nie zasypia gruszek w popiele. W piątek do kin wchodzi “Syn Królowej Śniegu”, w którym Pieczka zagrał starszego człowieka, który przeżył okres "burzy i naporu" i zaprzyjaźnia się z sześcioletnim chłopcem. W dniu swoich urodzin powiedział, czego można mu życzyć.



Co by powiedział pan sobie młodemu?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Gdy ja byłem młody, czasy były kompletnie inne. Świat przyspieszył. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, mój ojciec był górnikiem, musiał bardzo się napracować, żeby utrzymać naszą rodzinę. Był wściekły, gdy dowiedział się, że chcę być aktorem.