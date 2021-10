Franciszek o wizycie polskich biskupów w Watykanie. "Niech przyniesie obfite ewangeliczne owoce"

Papież Franciszek w środę w trakcie audiencji generalnej odniósł się do wizyty ad limina polskich biskupów w Watykanie. Wyraził m.in. nadzieję, że wizyta ta przyniesie "obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce". Franciszek nawiązał także do opublikowanego we wtorek raportu nt. pedofilii we francuskim Kościele. - To jest moment wstydu - przyznał papież.