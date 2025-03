Firmy kupują w sieci - 36 proc. wzrost liczby transakcji na Allegro Business

Płatna współpraca z marką Allegro

Branża e-handlu ten rok rozpoczęła z animuszem. Dane za styczeń opublikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą pokazują, że sektor e-commerce w Polsce nie tylko nie zwalnia tempa, ale ponownie zaczął przyśpieszać. W pierwszym miesiącu obroty sklepów internetowych wyniosły 6,941 mld zł, co stanowiło 9,1 proc. łącznych obrotów handlu detalicznego realizowanych w sektorze przedsiębiorstw (76,273 mld zł). W porównaniu do stycznia ubiegłego roku e-handel zwiększył obroty o 9,4 proc. To najlepsze otwarcie roku od 5 lat.

Największy udział w sprzedaży miały podmioty oferujące produkty z grupy tekstylia, odzież i obuwie (17,5 proc. – 1,213 mld zł). Na drugim miejscu uplasowały się kategorie meble oraz RTV/AGD (14,8 proc. – 1,027 mld zł). Warto podkreślić, że rekordowy wzrost rok do roku odnotował sektor żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, gdzie sprzedaż online zwiększyła się aż o 43,6 proc. Choć segment e-grocery wciąż generuje stosunkowo niewielkie obroty w e-commerce (w styczniu 2,6 proc. – 0,179 mld zł), to zdaniem ekspertów KIG, taki wynik obrazuje zmianę nawyków konsumenckich i stale rosnące zainteresowanie zakupami produktów spożywczych online.

72 proc. firm zaopatruje się na Allegro

Liderem rynku e-commerce w Polsce od lat niezmiennie pozostaje Allegro. Platforma nie tylko jest pierwszym zakupowym wyborem dla klientów indywidualnych (ma aktywnych ponad 20 mln kupujących), ale stanowi główny punkt zaopatrzenia dla polskich firm. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez agencję Danae, aż 7 na 10 ankietowanych przedsiębiorstw swoje zakupy firmowe robi właśnie na Allegro. Dla przedsiębiorców Allegro oferuje platformę stworzoną z myślą o segmencie B2B – Allegro Business. Regularnie kupują tam firmy z branż takich jak uroda (75 proc.), biura (73 proc.), motoryzacja (73 proc. ), budowlana (62 proc.) i HoReCa (58 proc).

Firmy wybierają na Allegro różne produkty, ale zasadniczo można je podzielić na dwie główne kategorie: administracyjne i strategiczne. Te pierwsze to m.in. artykuły biurowe i papiernicze, sprzęt komputerowy, meble oraz środki czystości. W tej kategorii na platformie zaopatruje się już 86 proc. przedsiębiorstw. Wśród zakupów strategicznych, a zatem tych związanych z prowadzeniem konkretnej działalności (np. przez salony kosmetyczne czy warsztaty samochodowe), odsetek firm kupujących na Allegro wynosi 81 proc. Co ciekawe, podmioty które zazwyczaj wybierają zakupy stacjonarne, również korzystają z oferty platformy – 45 proc. z nich zamawia tam artykuły administracyjne, a 40 proc. produkty strategiczne.

Zakupy online to już standard

Firmowe zakupy realizowane przez internet dominują obecnie wśród zdecy ydowanej większości polskich przedsiębiorstw (80 proc. w przypadku zakupów administracyjnych i 89 proc. strategicznych). Tylko co dziesiąta firma zakupy strategiczne robi w większości stacjonarnie, a co piąta, zaopatrując się w artykuły administracyjne, wybiera tradycyjne sklepy. W sieci przedsiębiorcy zazwyczaj kupują strategiczne produkty u stałych dostawców (46 proc. ankietowanych), z kolei 56 proc. zamówień administracyjnych jest realizowanych u kilku różnych sprzedających (zazwyczaj nie są to stałe współprace).

Najczęściej na zakupy online decydują się większe podmioty oraz samozatrudnieni. Im firma jest większa, tym więcej pracowników jest też odpowiedzialnych za zakupy. W mniejszych przedsiębiorstwach (z kadrą liczącą 2-9 osób), a tym bardziej w przypadku samozatrudnienia, to właściciel lub kierownik zajmują się zamówieniami. Z kolei w biznesach zatrudniających ponad 50 pracowników zaangażowane do tego zadania są konkretne osoby lub nawet całe zespoły.

Zakupy online to bez wątpienia wygoda i oszczędność czasu. Z jakimi formami realizacji zamówień wygrywają? Przedsiębiorcy wskazują, że obecnie najrzadziej korzystają z zakupów bezpośrednio w siedzibie lub oddziale dostawcy, telefonicznych oraz u przedstawiciela handlowego.

Allegro Business z atrakcyjnymi rabatami

Piotr Truszkowski, Head of Allegro Business, zwraca uwagę, że choć digitalizacja zakupów jest już standardem dla większości firm w Polsce, to wciąż istnieje przestrzeń do przenoszenia kolejnych obszarów zakupowych do internetu.

– Dlatego tak ważne jest, by rozwijać rozwiązania i tworzyć je z myślą o firmach. W Allegro robimy to poprzez naszą platformę dla biznesu. Allegro Business cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem wśród kupujących. Tylko w 2024 r. liczba naszych klientów wzrosła o 31 proc. rok do roku – podkreśla.

W ubiegłym roku Allegro Business odnotowało 36-proc. wzrost liczby transakcji w stosunku do 2023 r., a łączna wartość towarów (GMV) sprzedanych do firm wzrosła w tym samym czasie o 25 proc.

Na Allegro Business dostępnych jest obecnie ponad 220 mln ofert. Na platformie przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne rabaty kwotowe oraz hurtowe. Te pierwsze to zniżki zależne od wysokości zamówienia – im wyższa jego wartość, tym większa oszczędność. Z kolei rabaty hurtowe przyznawane są już przy nabyciu kilku sztuk towaru, co pozwala na obniżenie cen. Na biznesowej odsłonie Allegro można znaleźć ponad 90 mln ofert z upustami dla firm. Allegro Business to również leasing na zakupy, który umożliwia złożenie tylko jednego wniosku, aby sfinansować zamówienia od wielu sprzedających, co daje dużą swobodę przy wyborze ofert.

Jak wynika z wewnętrznych badań Allegro, kupujący najbardziej doceniają te usługi, które pozwalają im oszczędzać. Aż 83 proc. firm pozytywnie ocenia możliwość odroczenia płatności (do 60 dni z Allegro Pay), 82 proc. za atrakcyjne uznaje rabaty hurtowe, a 80 proc. docenia możliwość korzystania z popularnego programu darmowych dostaw Allegro Smart! Dodatkowo prawie 3/4 przedsiębiorców zaznacza, że podawana przez sprzedawców cena netto jest dla nich ważnym ułatwieniem.

