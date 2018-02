Firmy energetyczne będą oddawać pieniądze klientom. UOKiK przyparł je do muru

Energetyczne Centrum, Novum i Energa-Obrót zadeklarowały, że oddadzą pieniądze klientom. Powód? Zdaniem UOKiK przedstawiciele handlowi w tych firmach wprowadzali klientów w błąd.



"Miało być taniej, a jest 100 proc. drożej. Do tej pory rachunki za prąd były w wysokości około 50 do 70 zł miesięcznie, a te z Novum są po ponad 100 zł" - pisał jeden z poszkodowanych do urzędników.