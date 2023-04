Finowie już budują. Zabezpieczają granicę z Rosją

Pierwszy testowy odcinek płotu, powstający w rejonie Imatry, liczący ok. 3 km długości, ma być gotowy w czerwcu. Następnie rozpoczną się prace przy właściwym ogrodzeniu. Docelowo władze zamierzają zabezpieczyć ok. 200 km granicy z Rosją, tj. ok. 15 proc. całej liczącej ponad 1300 km granicy. Przedsięwzięcie ma zakończyć się do 2026 r.