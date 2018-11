Finlandia grabi liście i unika pożarów - Donald Trump o pożarach w Kalifornii

Donald Trump stwierdził, że Finlandia grabi liście w lasach i dba o utrzymanie w nich porządku, dzięki czemu zapobiega wybuchom pożarów. Strona fińska zaprzecza stanowisku prezydenta USA. Zwraca uwagę na różnice między lasami w Finlandii i USA.

Finladnia: Donald Trump chwali system, który nie istnieje

Finlandia: Donald Trump nie ma racji

Donald Trump (prezydent USA) oraz Sauli Niinisto (prezydent Finlandii) spotkali się w Paryżu podczas obchodów 100-lecia zakończenia pierwszej wojny światowej. Donald Trump był wówczas zainteresowany sposobem troski o tereny leśne w Finlandii. Kancelaria prezydenta Niinisto potwierdza, że rozmawiał on z Donaldem Trumpem o „fińskiej gospodarce leśnej oraz systemie monitorowania pożarów lasów”, jednak w trakcie rozmów nie było mowy o grabieniu liści.

Finlandia przykładem dla USA

Podczas sobotniej wizyty w Kalifornii Donald Trump podkreślił, że USA powinno wziąć przykład z Finlandii i na ich wzór dbać o tereny leśne. To wyróżnienie schlebia Finlandii, jednak, jak zaznacza Janne Koivukoski (kierujący działaniem służb ratunkowych, w tym pożarnictwem), porównywanie terenów leśnych USA i Finlandii jest ogromnym uproszczeniem. Finlandia w prawie 80% pokryta jest lasami. Jednak jest też jednym z najbardziej bagnistych terenów świata, bo aż 10% kraju to obszary wodne. Płonące właśnie lasy w Kalifornii rosną na terenie suchym, a bez sztucznego nawadniania nigdy by nie wyrosły. Właśnie ze względu na te różnice nie powinno się porównywać obu systemów dbania o tereny leśne.