Finlandia coraz bliżej NATO. "To punkt zwrotny"

Poprzez członkostwo w NATO Finlandia zmaksymalizuje swoje bezpieczeństwo, a przy tym nikomu nie będzie zagrażać. To historyczny punkt zwrotny - oświadczył prezydent Sauli Niinisto, uzasadniając złożoną w czwartek rano wspólnie z premier Sanną Marin deklarację w sprawie gotowości kraju do wstąpienia do NATO.