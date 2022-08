Finanse Stolicy Apostolskiej. Jest milionowa nadwyżka

- Konstytucja Praedicate Evangelium zdecydowanie przeorientowała wszystkie działania Kurii Rzymskiej na jedyną misję Kościoła, jaką jest ewangelizacja. Dlatego również my, jako APSA, musimy stale pamiętać, że poprzez to, co robimy, jesteśmy powołani do ewangelizacji. Z pewnością nie ewangelizujemy, gdy w administrowaniu dobrami giną konkretne cele, którym powinny one służyć. Jeśli nastawiam się na inwestycje spekulacyjne, to na pewno nie ewangelizuję - powiedział bp Nunzia Galantino cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.