Finał afery o "Laptop dla nauczyciela". Minister Tuska deklaruje, że spłaci długi po czasach PiS

"Laptop dla nauczyciela" to jeden ze sztandarowych programów rządu Zjednoczonej Prawicy. Miał działać w ten sposób, że nauczyciele (głównie z klas IV-VIII) w październiku otrzymali elektroniczne bony o wartości 2500 zł. Mogli je wykorzystać do zakupu laptopa. Transakcje umożliwiło 4,7 tys. sklepów, które zgłosiły się do programu jako dystrybutorzy. Następnie Ministerstwo Cyfryzacji miało w ciągu 30 dni przekazać sprzedawcy 2500 zł za każdy wykorzystany bon. Do rozliczeń pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami służył nowy serwis internetowy ministerstwa. Tu pojawiły się problemy.