Filipiny: 3 osoby nie żyją, a kilkadziesiąt jest zaginionych po pożarze na promie

Do wybuchu pożaru doszło w nocy z wtorku na środę na promie w południowej części Archipelagu Filipińskiego. Statek miał na pokładzie 174 osoby. Są ofiary śmiertelne. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych.

Prom Lite Ferry płynął z Cebu, na wyspie o tej samej nazwie, do miasta Dapitan na drugiej co do wielkości filipińskiej wyspie Mindanao. Gdy doszło do tragedii statek był jedynie półtorej mili morskiej, czyli niecałe 3 kilometry, od portu przeznaczenia.