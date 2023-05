Filip Chajzer znika z "Dzień dobry TVN". "Chwilę mnie nie będzie"

"Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem. Natomiast żaden najlepszy ekspert świata nie zastąpi tego, co masz w głowie. A w mojej głowie dzięki Wam i Hani jest teraz duże poczucie sensu. To bardzo ważne, bo w tej materii też nie była to... energylandia" - wyjaśnił.