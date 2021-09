Fiasko rozmów z MZ. Medycy: jesteśmy rozczarowani, wracamy do Białego Miasteczka

Jak poinformowała Anna Bazydło, w sprawie nadal trwa impas. - Ministerstwo przedstawia wyliczenia, ale nie przedstawia do tego konkretnych danych. Nie jesteśmy odnieść do materiałów, uniemożliwia nam to merytoryczną dyskusję - przekazała wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów.