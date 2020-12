Ferie zimowe 2021. Można obejść prawo i wyjechać? Resort przestrzega

Ferie zimowe w 2021 r. zostały obwarowane w taki sposób, by jak najmniej osób myślało o wyjazdach. Są jednak pomysły, jak obejść prawo. Wystarczy, że dziecko zostanie zawodnikiem, który chce jechać na trening. - Kiedy dojdzie do wyjazdu na to "zgrupowanie sportowe", może nastąpić "sprawdzam" - przestrzega rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Ferie zimowe 2021. Wyjazdy mogą być ryzykowne (PAP)