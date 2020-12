Ferie zimowe 2021. Luka w prawie oznacza szansę wyjazdów? To nie takie proste

W tym roku ferie zimowe 2021 dla wszystkich województw mają się odbyć od 4 do 17 stycznia - taką decyzję podjął rząd. Jednak w myśl przepisów ferie mają być postrzegane wyłącznie jako przerwa od nauki, a nie okazja do wyjazdu. Celem ma być ograniczenie wycieczek, co ma znacząco zmniejszyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.