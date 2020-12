Ferie zimowe 2021. Jednoznaczne słowa Mateusza Morawieckiego

- Bardzo się cieszę, że łóżka w szpitalach rezerwowych nie są zajęte - powiedział premier podczas relacji na żywo na Facebooku. Podkreślił, że to "twarda rezerwa" na okoliczność, gdyby "szczepionki nie dotarły ani w lutym, ani w marcu".

Premier odczytał również wypowiedź, w której internauta ironizował i sugerował, by to "TVPiS" zadawało pytania. Morawiecki uznał, że to "ciekawie sformułowanie pytanie" i zapewnił, że będzie odpowiadać szczerze.