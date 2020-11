Ferie zimowe 2021. Jaki termin? Kiedy wypadają ferie?

Decyzja rządu ogłoszona na konferencji przez premiera Mateusza Morawieckiego to ogromny cios dla branży narciarskiej i turystycznej. W sobotę premier poinformował o skumulowaniu ferii zimowych w jednym terminie dla wszystkich województw. Ferie zimowe 2021 będą zupełnie inne niż zwykle.

Ferie zimowe 2021. Jaki termin?

Zgodnie ze słowami premiera Mateusza Morawieckiego, ferie zimowe 2021 zostaną zamienione na przerwę od nauki, która zaplanowana jest na dni 4-17 stycznia. Tym samym ferie zimowe zbiegną się terminem z przerwą świąteczną i w rzeczywistości przedłużą ją do blisko miesiąca. W tym czasie uczniowie będą mieli wolne od nauki zdalnej.

Rząd zaapelował też o to, aby w tym czasie nie przemieszczać się i najlepiej pozostać we własnych domach. W związku ze zmianą czasu trwania ferii zimowych i znacznym skróceniem turnusów z 6 do 2 tygodni w trudnej sytuacji znalazły się stacje i szkółki narciarskie, instruktorzy i wszystkie biznesy okołonarciarskie. Ferie zimowe 2021 będą przerwą w nauce, gdyż "dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe".