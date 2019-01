Ferie zimowe 2019 - ferie zimowe w poszczególnych województwach oraz pozostałe dni wolne w 2019 roku

Ferie zimowe 2019 już od tygodnia trwają w pięciu województwach. Już za kilka godzin na ferie udadzą się uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Poniżej prezentujemy dokładny kalendarz ferii zimowych 2019.

Ferie zimowe 2019 14-27 stycznia

Ferie zimowe 2019 21 stycznia – 3 lutego

Już w piątek po raz ostatni do szkoły pójdą uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ich ferie potrwają od 21 stycznia do 3 lutego.

Ferie zimowe 2019 28 stycznia – 10 lutego

Ferie zimowe 2019 11-24 lutego

Najdłużej, bo aż do 11 lutego, na ferie czekać będą musiały dzieci z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Do szkoły wrócą one 24 lutego.