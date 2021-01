Ferie 2021. Tłumy na stoku, interweniowała policja. Jest reakcja RPO

To zwróciło uwagę policji i sanepidu. Funkcjonariusze przekazali materiały dokumentujące łamanie obostrzeń do prokuratury z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia. Za popełnienie tego przestępstwa właścicielowi stoku grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, a inspektor sanitarny może nałożyć karę administracyjną w kwocie nawet 30 tys. zł.