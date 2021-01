Ferie 2021. Chcesz pojechać na narty? To powinieneś wiedzieć

Sporty zimowe to biznes wart miliardy euro - i ogromna przyjemność dla wielu fanów. Trudno jest im pogodzić się z tym, że ich pasja mogłaby paść ofiarą pandemicznych obostrzeń. Ale na to się zanosi - przynajmniej do końca stycznia.

Ferie 2021. Niemcy

Na niemieckich terenach narciarskich wyciągi będą nieczynne do końca stycznia, ale to nie odstrasza ludzi przed przyjazdem w zaśnieżone góry. Konsekwencja? Kilometry korków, zablokowane miejsca parkingowe i przepełnione stoki saneczkowe w szczególnie popularnych lokalizacjach. Regionalne władze starają się ze wszech miar zwalczać te "dziką” turystykę.

Ferie 2021. Włochy

Ferie we Włoszech? Dolicz obowiązkową kwarantannę

Ferie 2021. Szwajcaria

Szwajcarska Rada Związkowa pozostawiła kantonom decyzję o uruchomieniu czy zamknięciu terenów narciarskich. Na większości z nich kursują kolejki górskie, szkoły narciarskie są otwarte, podobnie jak wiele hoteli, przestrzegając środków ostrożności - podaje strona internetowa Szwajcarskiego Stowarzyszenia Turystycznego. To, który z 26 kantonów w kraju zezwala na jazdę na nartach, ulega ciągłym zmianom, bowiem jest to determinowane lokalną sytuacją epidemiologiczną. Na przykład wyciągi w kantonie Zurych są zamknięte do 22 stycznia. W Solothurn wyciągi są także unieruchomione. W regionie Lucerny ruch rozpocznie się 8 stycznia. Inne ośrodki narciarskie ogłosiły przerwy: na przykład w Berneńskim Oberlandzie na Engstligenalp na południe od Adelboden stoki są zamknięte od początku tygodnia do 22 stycznia.