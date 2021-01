FAZ o Nord Stream 2: Putin może zacierać ręce

Nord Stream 2. Uzależnienie bez alternatywy

"Dokończenie gazociągu, który ma sprowadzić jeszcze więcej rosyjskiego gazu do Europy i jeszcze więcej pieniędzy do kas reżimu Putina, nie tylko może wywołać dalsze spory w UE, ale też obciążyć nowy początek w relacjach transatlantyckich. Z administracją Bidena będzie można rozsądniej porozmawiać o tych różnicach i możliwych kompromisach, niż z ludźmi Trumpa. Ale rozdział pod tytułem Nord Stream nie przyniesie już chwały niemieckiej polityce zagranicznej i energetycznej” – ocenia dziennikarz "Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

"Za to Putin może zacierać ręce. Projekt ten spowodował maksymalne niesnaski w UE i w relacjach transatlantyckich. Ani amerykańskie sankcje ani rosyjska trucizna nie zdołały jak dotąd przekonać Berlina do jego porzucenia. Dla niektórych może to być oznaką suwerenności narodowej. Ale można się obawiać, że Kreml uważa taką postawę raczej za rezultat pozbawionej alternatywy zależności” – konkluduje Kohler.

SPD: Nie łączyć spraw Nawalnego i Nord Stream 2

Nord Stream 2. Merkel chce rozmawiać z USA

- Mówię dziś, że co do zasady moje podejście nie zmieniło się na tyle, abym mogła powiedzieć, że ten projekt nie powinien dojść do skutku – oświadczyła Merkel na konferencji prasowej w Berlinie. Dodała, że chce rozmawiać z Waszyngtonem "także o tym, jakie relacje gospodarcze z Rosją w sferze gazu są do zaakceptowania, a jakie nie”. I wskazała, że także USA utrzymują relacje handlowe z Rosją, jeśli chodzi o ropę naftową. - To znaczy, że trzeba wszystko wyłożyć na stół – powiedziała niemiecka kanclerz.