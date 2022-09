Fatalna wiadomość od czeskich węglarzy. "Polaci uz to koupili"

Gdzie po węgiel i za ile?

U progu sezonu grzewczego Polaków czeka trudny wybór. W składach węglowych ceny przekraczają 3 tys. zł za tonę, ale przedsiębiorcy informują, że mają tylko 17 proc. towaru w porównaniu do poziomu zaopatrzenia z ubiegłego roku (dane Polskiej Izby Sprzedawców Węgla). Cena węgla w marketach budowlanych opiera się o granicę 4 tys. zł za tonę. Jeszcze dwa tygodnie temu desperaci ustawiali się w dwukilometrowej kolejce do bram kopalni Bogdanka w woj. lubelskim. Czas oczekiwania wynosił kilka dni, za to cena była korzystna - od 1,3 tys. do 1,6 tys. zł za tonę. Ten kanał został jednak zamknięty. Spółka poinformowała, że zakończyła już zapisy z puli przeznaczonej na wrzesień.