Fatalne wieści dla emerytów. Jest oficjalne potwierdzenie

Minister do spraw polityki senioralnej zaznaczyła, że waloryzacja wchodziłaby w grę, gdyby inflacja była wysoka. - Zachowujemy to, co zastaliśmy. Powiedzieliśmy, że w sytuacji, kiedy będzie wysoka inflacja, to będzie druga waloryzacja. Szczęśliwie jest tak, że idziemy w stronę niskiej inflacji, to jest optymalne rozwiązanie, które skutkuje tym, że nie będzie drugiej waloryzacji – stwierdziła.