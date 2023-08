Fala zwolnień w ukraińskim wojsku. Zaskakująca kłótnia

- Korupcja musi być badana nie tylko w indywidualnych przypadkach. Potrzebna jest reforma całego systemu, ponieważ ma on ogromny wpływ na postrzeganie przez społeczeństwo powoływania do wojska i nastroje tych ludzi, którzy już walczą. Podczas gdy niektórzy wykupują się ze służby za niewielkie pieniądze, inni leżą w okopach. To oburzające, niesprawiedliwe i podważa zaufanie do państwa - podkreśla Lubow Halan.