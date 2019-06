Fala upałów 2019: Nadchodzą ekstremalne upały. Pogoda zaskoczy gorącem jeszcze w tym tygodniu

Fala upałów 2019: Pogoda zaskoczy nas bardzo wysoką temperaturą w całej Europie. Rekordy wszech czasów padną jeszcze w tym tygodniu

Fala upałów 2019 – podmuch gorąca w całej Europie

Nad Europę nadciąga fala upałów i wszystko wskazuje na to, że w ostatnim tygodniu czerwca termometry pokażą koło 40 stopni Celsjusza. Zdaniem synoptyków będzie to jedna z najbardziej intensywnych fal gorąca w dekadzie. Rekordy wszech czasów padną we Włoszech, gdzie temperatura w dniach 27-29 czerwca wzrośnie do 37-40 st.C w ciągu dnia i 24-27 st. Celsjusza w nocy. Od połowy ubiegłego tygodnia upały panują już w Bułgarii, gdzie w weekend temperatura sięgała ok. 36 st. C. Najwyższe od początku dekady upały zanotowano w Warnie i na północnym wybrzeżu czarnomorskim. Równie gorąco będzie w Grecji, gdzie lekarze przestrzegają przed nadmiernym opalaniem oraz we Francji, w której zdaniem synoptyków, jeszcze w tym tygodniu zostaną pobite rekordy gorąca.